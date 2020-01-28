ФОТО И ВИДЕО | Дешевые светильники на Рейди теэ стали гаснуть уже через месяц

Проектировщик трассы K-Projekt планировал для освещения прибрежной, предназначенной для легкого транспорта, части улицы дорогие немецкие светельники Erco или аналогичные им. Их стоимость составляет 230 евро штрука, а нужно около 700 штук. Весь комплект обошелся бы в 161 000 евро.

Но на самом деле были закуплена итальянская продукция PUK стоимостью 60 евро штука. Таким образом строитель сэкономил почти 120 000 евро.

Эксперты предупреждали, что обращенная к морю дорога будет находится в сложных погодных условиях и после завершения гарантийного периода собственник дороги, то есть город Таллинн, вынужден будет их за большие деньги ремонтировать.

Генподрядчик Рейти Теэ — строительная фирма KMG в лице члена правления Марека Яссика - подтвердила сегодня Delfi, что светильники нужно менять, так как дефекты выявились уже в течение первого месяца после открытия. Замену намерены произвести к маю текущего года.