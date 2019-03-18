ФОТО и ВИДЕО DELFI: Вот это высота! Самая первая поездка на колесе обозрения торгового центра T1 Mall of Tallinn

Колесо обозрения было построено на голландской фабрике и по частям транспортировано в Эстонию.

Торговый центр T1 Mall of Tallinn станет первым в Европе торговым центром, на крыше которого в качестве ориентира и развлечения находится колесо обозрения. Всего в мире насчитывается лишь пять таких центров и все они находятся в Азии.

Всего у колеса обозрения будет 27 люлек (плюс одна ВИП-люлька), оснащенных кондиционером и системой отопления. Каждая люлька вмещает до шести человек. В люльку можно заехать и на инвалидном кресле.

Строительство колеса частично профинансировал Фонд регионального развития ЕС.

Для посетителей колесо будет открыто в апреле.