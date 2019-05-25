ФОТО и ТАБЛИЦА: Смотрите и удивляйтесь! Сколько стоил бензин на автозаправках Эстонии в 90-х и каковы были средние зарплаты

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Bensiini hind Tartus Statoili tanklas 1998. aastal. Lugeja foto

В 1993 году на заправке Виртсу 95-й бензин стоил 3,70 крон, а дизель 2,90 крон за литр. Средняя зарплата в этом же году составляла 1066 крон, то есть 68,13 евро.