25.05.2019, 21:10
ФОТО и ТАБЛИЦА: Смотрите и удивляйтесь! Сколько стоил бензин на автозаправках Эстонии в 90-х и каковы были средние зарплаты
В 1993 году на заправке Виртсу 95-й бензин стоил 3,70 крон, а дизель 2,90 крон за литр. Средняя зарплата в этом же году составляла 1066 крон, то есть 68,13 евро.
Через пять лет, в 1998 году, в Тарту 95-й бензин стоил 4,90 крон, 98-й бензин 5,10 крон и дизель 4,25 крон. Средняя зарплата в 1998 году была 4125 крон, что составляет 263,64 евро.
Смотрите таблицу!