ФОТО: Эстонское крафтовое пиво Põhjala начало наступление на Китай

Китай является крупнейшей частью мирового пивного рынка, имея долю в 27% от глобального рынка. Пивоварня Põhjala вышла на китайский рынок в 2016 году и на сегодня ее продукция стала известной среди любителей крафтового пива в крупных городах страны. По словам одного из основателей и директора по продажам и маркетингу пивоварни Põhjala Пеэтера Кеэка, Китай является для предприятия третьем по объему экспортным рынком. ”Хотя доля крафтового пива в Китае довольно скромная, но речь идет об очень быстрорастущем рынке и мы видим в нем большой потенциал для производителей крафтового пива из Эстонии”, — сказал Кеэк.

”До сих пор наши дела в Китае складываются хорошо, почти каждый месяц мы отправляем полный контейнер пива в эту страну. Теперь с помощью бара pop-up мы протестируем рынок, чтобы составить дальнейшие планы. Посмотрим, как принимают наше пиво и как работает бар, продающий только продукцию Põhjala”, — пояснил Кеэк. ”Первые впечатления всячески ободряют, интерес клиентов действительно очень большой. По словам нашего местного партнера, у которого есть опыт содержания бара pop-up, в вечер праздничного открытия продукция Põhjala дала рекордный оборот”.