ФОТО: Эстонское крафтовое пиво Põhjala начало наступление на Китай

В Пекине открыли на два месяца бар pop-up, в котором продаются только напитки пивоварни Põhjala. В баре реализуют из бочек десять сортов пива Põhjala, и выбор напитков постоянно меняется. Põhjala начала продажи на крупнейшем рынке пива в мире в 2016 году и открытием бара предприятие тестирует рынок на дальнейшее расширение.
Китай является крупнейшей частью мирового пивного рынка, имея долю в 27% от глобального рынка. Пивоварня Põhjala вышла на китайский рынок в 2016 году и на сегодня ее продукция стала известной среди любителей крафтового пива в крупных городах страны. По словам одного из основателей и директора по продажам и маркетингу пивоварни Põhjala Пеэтера Кеэка, Китай является для предприятия третьем по объему экспортным рынком. ”Хотя доля крафтового пива в Китае довольно скромная, но речь идет об очень быстрорастущем рынке и мы видим в нем большой потенциал для производителей крафтового пива из Эстонии”, — сказал Кеэк.
”До сих пор наши дела в Китае складываются хорошо, почти каждый месяц мы отправляем полный контейнер пива в эту страну. Теперь с помощью бара pop-up мы протестируем рынок, чтобы составить дальнейшие планы. Посмотрим, как принимают наше пиво и как работает бар, продающий только продукцию Põhjala”, — пояснил Кеэк. ”Первые впечатления всячески ободряют, интерес клиентов действительно очень большой. По словам нашего местного партнера, у которого есть опыт содержания бара pop-up, в вечер праздничного открытия продукция Põhjala дала рекордный оборот”.
По словам члена правления Союза малых пивоваров Эстонии и одного из основателей Põhjala Pruulikoda Энна Пареля, работа в столице Китая бара, продающего только эстонское крафтовое пиво — это заметный прорыв для малых производителей Эстонии. ”Это показывает, как сильно пошло развитие сферы крафтового пива в Эстонии всего за 5-6 лет и, конечно же, прорыв Põhjala на китайском рынке поможет открыть двери и для других малых эстонских производителей”, — сказал Парель.
Pop-up бар пивоварни Põhjala ”Zhu Jing Ban” располагается в пекинском районе Дунчэн, который является популярным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. ”Если его сравнивать с какой-то городской частью Таллинна, то это район очень напоминает по настрою городок Теллискиви, но, разумеется, в разы крупнее”, — добавляет Кеэк. В pop-up баре Põhjala предлагают не только пиво, но и еду. Китайский партнер Põhjala уже открывал подобные pop-up-бары для известных производителей крафтового пива, таких как Stone Brewing, Mikkeller и The Bruery.
Pop-up бар пивоварни Põhjala ”Zhu Jing Ban” находится в Пекине по адресу 221 Anding Men Nei str., Dongcheng District, он работает каждый день с 16 до 02 часов. Ссылка на карту: https://goo.gl/maps/UUpSW4mGRtFdT6Xf8
Фотографии можно посмотреть здесь.
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