24.07.2020, 19:31

ФОТО: Эстонские помидоры по 5 евро за кг! Смотрите, какие цены сейчас на рынках

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EST 25
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Hinnad Balti jaama turul ja Keskturul 24.07.2020 Foto: Karl-Eerik Pink

Если посмотреть на цены на рынках, то можно увидеть, что некоторые ягоды, овощи и фрукты подешевели, но, например, цены на клубнику пока держатся на одном и том же уровне.

Немного подешевели лисички, а вот стоимость эстонских помидор взлетела до 5 евро за кг.

Смотрите фото!

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