24.07.2020, 19:31
ФОТО: Эстонские помидоры по 5 евро за кг! Смотрите, какие цены сейчас на рынках(10)
Если посмотреть на цены на рынках, то можно увидеть, что некоторые ягоды, овощи и фрукты подешевели, но, например, цены на клубнику пока держатся на одном и том же уровне.
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