ФОТО: Эстонские помидоры по 5 евро за кг! Смотрите, какие цены сейчас на рынках

rus.delfi.ee EST 25

Если посмотреть на цены на рынках, то можно увидеть, что некоторые ягоды, овощи и фрукты подешевели, но, например, цены на клубнику пока держатся на одном и том же уровне.