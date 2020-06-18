ФОТО | Эстонская пивоварня Põhjala представила свое первое безалкогольное пиво и закуски к нему

Põhjala Virmalised 0 — это первое безалкогольное пиво от Põhjala, работать над созданием пивоварня начала еще год назад. Этот индийский пейл-эль сохранил все вкусовые нотки оригинала, а при его изготовлении использовалась эстонская "супер-еда" — побеги ели.

Процесс изготовления Virmalised 0 занимает три недели. У это пива не только крепость 0,35%, что ниже 0,5%, нормы безалкогольного пива, но и пониженная калорийность.

Põhjala Tap Room провел дегустацию нового пива и предложил к нему специальные летние закуски — блины из кимчхи, цветную капусту в кляре, салат айсберг с соусом и грибами, куриные крылышки с черемшой.

На десерт в пивном ресторане можно отведать мороженое ручной работы, вкусы которого меняются каждую неделю. На этой неделе в ассортименте мороженое из лаванды, облепихи и подсолнечных семечек. Мороженого со вкусом пива в Põhjala пока нет, хотя ресторан уже пытался как-то сделать его, используя портер.