ФОТО: Эстонская фирма устроила в Лондоне акцию в связи с "Брекзитом"

В дни голосования по "Брекзиту" в нескольких знаковых местах в Лондоне прошла акция с участием такси, окрашенных в синий цвет и снабженных надписью ”Европа открыта”. Как выясняется, за этим стоит эстонский страртап Monese.
По словам руководителя фирмы Норриса Коппеля, Великобритания всегда была притягательным финансовым центром для всего мира, куда стекались идеи, инновации и деньги. По мнению Коппеля, необходимо сохранить эту открытость во что бы то ни стало, вне зависимости от того, что произойдет с "Брекзитом".
”Нынешняя непонятная ситуация не идет на пользу великолепной среде Лондона. Наш посыл: что бы ни случилось, коммерческая деятельность должна продолжаться и поддерживать связь людей с остальной Европой”, — отметил он.
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