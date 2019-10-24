ФОТО: Эстонская фирма устроила в Лондоне акцию в связи с брекситом
В дни голосования по брекситу в нескольких знаковых местах в Лондоне прошла акция с участием такси, окрашенных в синий цвет и снабженных надписью ”Европа открыта”. Как выясняется, за этим стоит эстонский страртап Monese.
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