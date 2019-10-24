ФОТО: Эстонская фирма устроила в Лондоне акцию в связи с брекситом

По словам руководителя фирмы Норриса Коппеля, Великобритания всегда была притягательным финансовым центром для всего мира, куда стекались идеи, инновации и деньги. По мнению Коппеля, необходимо сохранить эту открытость во что бы то ни стало, вне зависимости от того, что произойдет с брескитом.



Foto: Monese



”Нынешняя непонятная ситуация не идет на пользу великолепной среде Лондона. Наш посыл: что бы ни случилось, коммерческая деятельность должна продолжаться и поддерживать связь людей с остальной Европой”, — отметил он.