ФОТО | Enefit VOLT открывает 10 высокоскоростных станций зарядки электромобилей

”Делая возможности для зарядки в сети Enefit VOLT шире, быстрее и удобнее, мы создаем у пользователей электромобилей чувство уверенности в том, что станция быстрой зарядки всегда рядом. Я рад, что вдобавок к нашим сегодняшним партнерам мы начинаем работу над продвижением чистого транспорта с Circle K. В прежней сети нас на этом пути также поддерживали Alexela и Olerex”, — сказал Вальс. ”Подготовка к строительству первых высокоскоростных зарядных устройств Enefit VOLT в Таллинне ведется, они начнут обслуживать клиентов в начале лета. Уже скоро мы объявим точные места их размещения, но ясно, что они будут находиться там, где потребность клиентов в сверхбыстрой зарядке выше всего”.

Enefit VOLT открыла сегодня в четырех местах Таллинна и Тарту шесть новых быстрых зарядных станций (50 кВт) и три полубыстрых зарядных станции (22 кВт), в ближайшее время будут добавлены еще дополнительные зарядные станции. Все новые зарядные станции подходят для электромобилей как европейских, так и японских стандартов зарядки. Мощность сверхбыстрых зарядных станций, которые скоро будут добавлены, будет иметь диапазон от 150 кВт до 175 кВт. В зависимости от потребностей клиентов, в будущем будут добавлены и более мощные зарядные устройства.

”В течение недели новое смарт-приложение Enefit VOLT было скачано более 600 раз. Еще до запуска услуги мы получили много положительных отзывов и ценной обратной связи, что позволяет нам еще больше улучшить пользовательский опыт”, — добавил Вальс. ”Enefit VOLT символизирует электрическое будущее, быструю зарядку и на 100% зеленую энергию. Эти ценности были хорошо приняты нашими клиентами и партнерами”.

Круг новых партнеров в географии Enefit VOLT постоянно расширяется. На сегодняшний день, помимо уже знакомых мест сети ELMO, в Таллинне началось сотрудничество с центрами Ülemiste и Arsenal, а также Tallinna Tööstuspargid AS, и в Тарту — с центром Kvartali. Мы приглашаем всех новых партнеров дать о себе знать.

Eesti Energia также разрабатывает услуги умной и двусторонней зарядки. Первая из них позволяет всегда заряжаться по самой выгодной биржевой цене, а вторая делает электромобиль частью электросистемы и источником дохода для владельца. В результате появления умной и двусторонней зарядки электромобили в ближайшем будущем будут чем-то большим, чем средство передвижения, предлагая больше возможностей для использования энергии, а также для получения дохода.