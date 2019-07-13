ФОТО | ELMO Rent будет предлагать и гибридные автомобили. В планах — выход на рынок Нарвы и соседних столиц

По словам председателя правления Amserv Auto Маргуса Ныммика, главными плюсами четвертого поколения самозаряжающихся гибридных автомобилей является их заметная экономичность и низкие расходы на содержание.

”Плюс к тому, что гибридные автомобили тихи, интуитивны и хорошо реагирующие в управлении, аккумуляторы автомобиля не нужно заряжать отдельно и в ежедневной езде они обеспечивают до 50% езды на электричестве”, — говорит Ныммик.

Представитель ELMO Rent Энн Лаансоо (младший) называет инфраструктуру основной проблемой проката электроавтомобилей — в этой сфере еще необходимо развитие.

Если в цифрах пунктов зарядки достаточно, то в стратегических местах — таких как торговые центры, железнодорожные и автостанции — их маловато. ”В популярных местах подзарядки — например, у центра Юлемисте или же на парковке Научного парка Технополь — часто очереди, что приводит к более долгому времени зарядки”, — говорит Лаансо

Лаансоо считает гибридные автомобили хорошим компромиссом для бизнеса без отступления от принципов бережливого отношения к окружающей среде. В то же время он признает, что приобретение электроавтомобилей на треть дороже и на сегодня они еще не привлекательны для лизингодателя.

По словам Лаансоо, ELMO Rent интересуется и водородными автомобилями, но эстонский рынок для создания соответствующий инфраструктуры еще, очевидно, слишком мал.