13.07.2019, 11:10

ФОТО | ELMO Rent будет предлагать и гибридные автомобили. В планах — выход на рынок Нарвы и соседних столиц


rus.delfi.ee
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ELMO Rent sai kätte esimesed Toyoto hübriidid Foto: MARGUS JOHANSON

Специализирующееся на электроавтомобилях предприятие ELMO Rent получает от компании Amserv первые гибридные Toyota Corolla, что является первым шагом по расширению автопарка предприятия. Этим летом автопарк ELMO Rent вырастет на 50 автомобилей.

По словам председателя правления Amserv Auto Маргуса Ныммика, главными плюсами четвертого поколения самозаряжающихся гибридных автомобилей является их заметная экономичность и низкие расходы на содержание.

”Плюс к тому, что гибридные автомобили тихи, интуитивны и хорошо реагирующие в управлении, аккумуляторы автомобиля не нужно заряжать отдельно и в ежедневной езде они обеспечивают до 50% езды на электричестве”, — говорит Ныммик.

Представитель ELMO Rent Энн Лаансоо (младший) называет инфраструктуру основной проблемой проката электроавтомобилей — в этой сфере еще необходимо развитие.

Если в цифрах пунктов зарядки достаточно, то в стратегических местах — таких как торговые центры, железнодорожные и автостанции — их маловато. ”В популярных местах подзарядки — например, у центра Юлемисте или же на парковке Научного парка Технополь — часто очереди, что приводит к более долгому времени зарядки”, — говорит Лаансо

Лаансоо считает гибридные автомобили хорошим компромиссом для бизнеса без отступления от принципов бережливого отношения к окружающей среде. В то же время он признает, что приобретение электроавтомобилей на треть дороже и на сегодня они еще не привлекательны для лизингодателя.

По словам Лаансоо, ELMO Rent интересуется и водородными автомобилями, но эстонский рынок для создания соответствующий инфраструктуры еще, очевидно, слишком мал.

Помимо Таллинна и Тарту ELMO Rent хочет покрыть еще пару крупных городов Эстонии — по всей видимости это будет Пярну и Нарва. Предприятие готовится также выйти на зарубежные рынки и охватить столицы Финляндии и ШвецииХельсинки и Стокгольм.

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