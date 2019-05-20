ФОТО: До чего прогресс дошел! В магазине Rimi в торговом центре Lasnamäe Centrum ввели электронные ценники

Преимущества данного решения заключаются в точности и экономии времени персонала, сообшается в пресс-релизе сети.

”Замена ценников вручную работниками торгового зала требует много времени”, — сказала руководитель форматов магазинов Rimi Елена Когинова. ”Кроме того, увеличивается вероятность ошибки. При наличии электронных табло цену можно изменить с помощью одного клика, и вероятность ошибки практически отсутствует. В этом случае очень легко менять цены во время скидок или кампаний, и можно избежать ситуаций, когда стоимость на ценнике и на чеке не совпадает”.

Елена Когинова добавила, что окончательное решение о переходе на электронные ценники примут осенью. ”Если пилотный проект в Centrum Rimi удастся, то мы начнем тестировать электронные ценники и в других магазинах, и возможно, в будущем мы сможем перейти только на них: цифровое развитие — это одна из составляющих стратегии Rimi. На сегодняшний день обслуживающий персонал отзывается о электронных ценниках только положительно”.