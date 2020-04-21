ФОТО | Для строительства квартала Каларанна осушили морское дно

Для начала строительства пришлось привести в порядок расположенный на одной его стороне старый и основательно разрушенный порт. При освобождении его от воды обнаружилась куча разного мусора, в том числе старые покрышки и магазинные тележки.

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