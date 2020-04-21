ФОТО | Для строительства квартала Каларанна осушили морское дно

По заказу Pro Kapital фирма Nordecon строит у Каларанда поблизости от Горхолла и Котла культуры приморский жилой квартал.
Для начала строительства пришлось привести в порядок расположенный на одной его стороне старый и основательно разрушенный порт. При освобождении его от воды обнаружилась куча разного мусора, в том числе старые покрышки и магазинные тележки.
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