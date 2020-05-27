ФОТО | Для помещений легендарного таллиннского пивного бара ищут нового арендатора. Из-за кризиса уже снизили цену

Ааре Халлоп среди прочего сказал в интервью Ärileht, что помещения Karja Kelder были амортизированы и он хотел сам привести их в порядок, но договор аренды не давал уверенности, что их в следующую минуту не вышвырнут на улицу. Так чаша терпения все наполнялась, пока коронаризис не переполнил ее. Халлоп махнул рукой и вынужден был принять трудное решение закрыть паб.

Теперь управляющая недвижимостью фирма Brem Kinnisvarahaldus снова выставила его на рынок. Чтобы привлечь интересующихся в очень сложное для сектора общественного питания время, они снизили месячную цену аренды с 2500 до 2001 евро. Общая площадь составляет 212,9 м².

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Объявление начинается с восклицания, что легендарный Karja Kelder сдается в аренду. Помещения в хорошем состоянии — электросистема, трубопровод и вентиляция новые. На месте есть как складские помещения, санитарные помещения, контора, так и кухня. Интересующихся людей просят поторопиться.

В объявлении еще написано, что залога нужно заплатить 4000 евро и средние коммунальные расходы летом составляют 1000 и зимой — 2000 евро.

Brem Kinnisvarahaldus управляет площадями, но владельцами здания являются Яна Тооль, ее мать Айли Грищенко и Эллен Неллис. Всего этой тройке принадлежит большой комплекс зданий, который включает Сауна, 1 и Вяйке-Карья, 1, 1a и 1b. Его общая площадь — 3952 м².

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!