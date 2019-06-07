ФОТО: Департамент здоровья предупреждает о потенциально опасных гиалуроновых карандашах

По словам главного специалиста по гигиене окружающей среды Департамента здоровья Ольги Гурьяновой, такие безыгольные карандаши используются для механического вдавливания гиалуроновой кислоты под кожу, передает rus.err.ee.

"По оценке Департамента здоровья, такой способ не менее рискованный, чем уколы красоты. Мы считаем, что вероятность осложнений может быть даже выше", — предостерегла Гурьянова, добавив, что процедура, включащая уколы, поддается лучшему контролю, а при введении вещества под кожу давлением нельзя угадать, как глубоко и куда оно попадет.

Департамент напоминает, что о потенциально опасном продукте свидетельствует отсутствие маркировки CE и четырехзначного номера, являющегося кодом конкретного учреждения. Если продукт не отвечает требованиям ЕС, его использование, продажа, реклама и проведение мастер-классов с ним в Эстонии запрещены.