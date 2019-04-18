ФОТО DELFI: В Пыхья-Таллине в районе Ноблесснера открылась новая кафе-галерея

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Открытая в квартале Ноблесснер галерея-кафе получила название по своему адресу — Staapli 3. Ее основателем является работающий сегодня в основном в Шотландии британец Марк Гэск. Концепция галереи позволяет в свободной атмосфере наслаждаться творчеством шотландских и эстонских художников, а вскоре также работами их скандинавских коллег.

Марк Гэск начал карьеру в искусстве еще 15-летним парнем, когда в 70-х годах в Северной Англии он стал обрамлять старые карты и фотоснимки и продавать их от двери к двери. Благодаря трудолюбию и страсти к искусству Гэску удалось вывести бизнес на общегосударственный уровень, а позднее он стал сотрудничать и с европейскими галереями. В Эстонию он влюбился во время своего первого визита в Таллинн более 16 лет назад. Поэтому и в галерее представлены преимущественно работы художников из Эстонии и Шотландии.

Куратором Staapli 3 является Катрин Репнау, которая начинала обучение по специальности свободных искусств в Эстонской академии художеств, а закончила в Австралии — в Мельбурнском королевском технологическом университете. Катрин занималась курированием выставок в Национальной библиотеке Эстонии, Таллиннском городском музее, здании ратуши в австралийском Перте, а в прошлом году она организовала художественный десант в Мельбурне, в рамках которого Австралия впервые увидела современное эстонское искусство на выставке Elu.Ruum/Living.Space.