ФОТО DELFI: В Пыхья-Таллине в районе Ноблесснера открылась новая кафе-галерея
В Пыхья-Таллине в районе Ноблесснера вчера открылась новая кафе-галерея, которая получила свое название по адресу — Staapli 3.
В Пыхья-Таллине в районе Ноблесснера вчера открылась новая кафе-галерея, которая получила свое название по адресу — Staapli 3.
Смотрите фото!
Открытая в квартале Ноблесснер галерея-кафе получила название по своему адресу — Staapli 3. Ее основателем является работающий сегодня в основном в Шотландии британец Марк Гэск. Концепция галереи позволяет в свободной атмосфере наслаждаться творчеством шотландских и эстонских художников, а вскоре также работами их скандинавских коллег.
Марк Гэск начал карьеру в искусстве еще 15-летним парнем, когда в 70-х годах в Северной Англии он стал обрамлять старые карты и фотоснимки и продавать их от двери к двери. Благодаря трудолюбию и страсти к искусству Гэску удалось вывести бизнес на общегосударственный уровень, а позднее он стал сотрудничать и с европейскими галереями. В Эстонию он влюбился во время своего первого визита в Таллинн более 16 лет назад. Поэтому и в галерее представлены преимущественно работы художников из Эстонии и Шотландии.
Куратором Staapli 3 является Катрин Репнау, которая начинала обучение по специальности свободных искусств в Эстонской академии художеств, а закончила в Австралии — в Мельбурнском королевском технологическом университете. Катрин занималась курированием выставок в Национальной библиотеке Эстонии, Таллиннском городском музее, здании ратуши в австралийском Перте, а в прошлом году она организовала художественный десант в Мельбурне, в рамках которого Австралия впервые увидела современное эстонское искусство на выставке Elu.Ruum/Living.Space.
”Цель нашей галереи заключается в том, чтобы сделать наслаждение искусством и его покупку более простыми, естественными и социальными. Здесь можно наслаждаться красочной экспозицией, потягивая кофе, шотландский виски или вино, а также отведать свежие пирожки и пирожные местных мелких производителей. Мы хотим сделать наслаждение искусством частью повседневной жизни”, — описал Гэск концепцию Staapli 3.
Дебютной в галерее станет выставка Марии-Кристийны Улас ”Молодая собака в шкуре художника” (Young Dog in Artist’s Clothing), а также здесь можно увидеть работы ряда шотландских художников. По словам Гэска, в галерее найдутся работы на любой вкус, эмоцию и кошелек. В будущем здесь будут проводиться выставки эстонских художников, а также можно будет познакомиться с творчеством современных скандинавских мастеров.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.