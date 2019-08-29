ФОТО DELFI | Смотрите, сколько народу пришло на открытие пункта выдачи IKEA! Когда и где в Эстонии появится полноценный магазин?

Член правления IKEA в Прибалтике Ханспетер Зурхер сказал, что до сегодняшнего дня не определено, когда Эстония могла бы получить полноценный магазин IKEA. "Сегодняшний шаг для нас очень важный, потому что с ним в плане доступности IKEA покрыта вся Прибалтика", — добавил он.

На вопрос, где мог бы располагаться полноценный магазин IKEA в Эстонии, Зурхер определенного ответа не дал, потому что поиски местоположения еще идут. "Магазин IKEA точно появится там, где самый большой спрос и больше всего клиентов. Его, очевидно, не планируется открывать в маленьком местечке, потому что мы хотим прежде всего быть доступными как можно большему количеству клиентов", — сказал Зурхер.

Как сообщается в пресс-релизе IKEA, компания обещает доступные цены для всех жителей Эстонии — из 8000 предлагаемых товаров более 2000 изделий стоит меньше 10 евро.

”Концепция IKEA состоит в том, чтобы у наших клиентов каждый день был лучшим. Для этого мы предлагаем широкий ассортимент товаров для дома по доступным ценам, с хорошим дизайном и функциональностью, у нас вы найдете более 2000 товаров для дома стоимостью менее 10 евро,”- говорит руководитель пункта выдачи товара IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.