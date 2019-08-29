ФОТО DELFI | Смотрите, сколько народу пришло на открытие пункта выдачи IKEA! Когда и где в Эстонии появится полноценный магазин?

IKEA приходит на рынок Эстонии сначала дигитально — открывая интернет-магазин с доступом ко всей продукции IKEA, а это более 8000 предметов. Заказанный через э-магазин товар будет доставлен на место через пару рабочих дней, товар также можно заказать с доставкой на дом или в пункт выдачи товара. Доставка на дом начиная с 19,90 евро, в пункт выдачи товара бесплатно. В интернет-магазине также доступны такие услуги, как комната вдохновения, программы планирования и карточка клиента.
В выставочном зале можно ознакомиться и попробовать более чем 3000 разных товаров и получить вдохновение от полностью обставленных демонстрационных комнат — это и кухни, и жилые комнаты. Более 200 предметов для интерьера, например, подушки, кухонную утварь и многое другое можно купить сразу на месте.
На некоторые товары IKEA предлагает 25-летнюю гарантию, также подключившиеся к программе лояльности имеют 365-дневную возможность возврата товара. В пункте выдачи товара можно получить весь спектр услуг, как и в обычных магазинах IKEA: услуга планирования, которая очень нужна при проектировании, рассрочка, замер комнат, сборка мебели, доставка и т.д.
По словам руководителя пункта выдачи товара, выход на рынок IKEA означает низкие цены для потребителей, широкий выбор мебели и аксессуаров, а также вдохновляющие решения для небольших помещений.
Э-магазин IKEA — www.ikea.ee, пункт выдачи товара находится по адресу Петербургское шоссе, 66, открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.
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