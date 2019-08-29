29.08.2019, 13:50

ФОТО DELFI | Смотрите, сколько народу пришло на открытие пункта выдачи IKEA! Когда и где в Эстонии появится полноценный магазин?

 (16)
rus.delfi.ee
EST 11
Galerii: 25 pilti
IKEA avas täna Eestis e-poe ja väljastuspunkti Foto: Kristi Sits, Andrei Ozdoba, IKEA Eesti

Эстонский пункт выдачи и э-магазин IKEA открыли сегодня, но до сих пор точно неизвестно, где в Эстонии может появиться большой магазин IKEA.

Член правления IKEA в Прибалтике Ханспетер Зурхер сказал, что до сегодняшнего дня не определено, когда Эстония могла бы получить полноценный магазин IKEA. "Сегодняшний шаг для нас очень важный, потому что с ним в плане доступности IKEA покрыта вся Прибалтика", — добавил он.

На вопрос, где мог бы располагаться полноценный магазин IKEA в Эстонии, Зурхер определенного ответа не дал, потому что поиски местоположения еще идут. "Магазин IKEA точно появится там, где самый большой спрос и больше всего клиентов. Его, очевидно, не планируется открывать в маленьком местечке, потому что мы хотим прежде всего быть доступными как можно большему количеству клиентов", — сказал Зурхер.

Читайте также:

Как сообщается в пресс-релизе IKEA, компания обещает доступные цены для всех жителей Эстонии — из 8000 предлагаемых товаров более 2000 изделий стоит меньше 10 евро.

”Концепция IKEA состоит в том, чтобы у наших клиентов каждый день был лучшим. Для этого мы предлагаем широкий ассортимент товаров для дома по доступным ценам, с хорошим дизайном и функциональностью, у нас вы найдете более 2000 товаров для дома стоимостью менее 10 евро,”- говорит руководитель пункта выдачи товара IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.

IKEA приходит на рынок Эстонии сначала дигитально — открывая интернет-магазин с доступом ко всей продукции IKEA, а это более 8000 предметов. Заказанный через э-магазин товар будет доставлен на место через пару рабочих дней, товар также можно заказать с доставкой на дом или в пункт выдачи товара. Доставка на дом начиная с 19,90 евро, в пункт выдачи товара бесплатно. В интернет-магазине также доступны такие услуги, как комната вдохновения, программы планирования и карточка клиента.

В выставочном зале можно ознакомиться и попробовать более чем 3000 разных товаров и получить вдохновение от полностью обставленных демонстрационных комнат — это и кухни, и жилые комнаты. Более 200 предметов для интерьера, например, подушки, кухонную утварь и многое другое можно купить сразу на месте.

На некоторые товары IKEA предлагает 25-летнюю гарантию, также подключившиеся к программе лояльности имеют 365-дневную возможность возврата товара. В пункте выдачи товара можно получить весь спектр услуг, как и в обычных магазинах IKEA: услуга планирования, которая очень нужна при проектировании, рассрочка, замер комнат, сборка мебели, доставка и т.д.

По словам руководителя пункта выдачи товара, выход на рынок IKEA означает низкие цены для потребителей, широкий выбор мебели и аксессуаров, а также вдохновляющие решения для небольших помещений.

Э-магазин IKEA — www.ikea.ee, пункт выдачи товара находится по адресу Петербургское шоссе, 66, открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: