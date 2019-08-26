ФОТО DELFI | Представительство IKEA в Таллинне уже вот-вот откроется. Вокруг здания вовсю кипит работа

Шведский мебельный гигант IKEA, что в этот четверг, 29 августа, откроет в Эстонии интернет-магазин и шоу-рум с пунктом выдачи в Таллинне. Смотрите, как будет выглядеть их представительство!
Эстония — первая страна в мире, где IKEA сначала открывает интернет-магазин до обычного. В эстонском интернет-магазине будет более 8000 товаров, 200 из которых будут доступны для покупки сразу на месте в шоу-руме.
Открывающийся в Таллинне пункт выдачи товара площадью 6000 m2, из них 1500 m2 выставочный зал, остальная площадь займет центр логистики. Также IKEA будет предлагать дополнительные услуги, такие как сборка и установка мебели, замер помещения. Отдельно будут оказывать услуги и для бизнес-клиентов.
Интернет-магазин www.ikea.ee открыт круглосуточно, пункт выдачи товара будет работать каждый день с десяти утра до восьми вечера.
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