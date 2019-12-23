23.12.2019, 19:30
ФОТО DELFI | Предрождественская суматоха! Парковки торговых центров как всегда забиты до отказа
В понедельник, 23 декабря — сокращенный рабочий день, поэтому толкучка на парковках торговых центров началась раньше обычного. Парковки столичных торговых центров Ülemiste, Järve и тартуского Lõunakeskus заполнены до отказа, потому что люди спешат в магазины сделать последние покупки перед Рождеством.
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