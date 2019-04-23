23.04.2019, 17:00

ФОТО DELFI | Дискаунтер A1000 Market наконец-то в Таллинне! Какими ценами удивляет продуктовый от алкомагнатов?


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Galerii: 30 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня в Таллинне по адресу Петербургское шоссе, 49 открылся первый в городе магазин продуктовых товаров A1000 Market. Владельцами сети являются хозяева магазинов алкогольной продукции Alko1000.

Концепция A1000 Market отличается от других супермаркетов тем, что товар расположен не на полках, а на поддонах на полу магазина. Обещают также более низкие по сравнению с конкурентами цены. Соответствует ли это действительности, можно убедиться на наших снимках.

Например, первые посетители рассказали, что более дешевыми в магазине кажутся на первый взгляд подгузники, орехи и макаронные изделия. В то же время на многих товарах отсутствуют ценники. Плюс небольшой ассортимент овощей и фруктов, однако по словам продавцов, выбор товаров постоянно пополняется и вскоре появятся и ценники.

Открыть магазин A1000 Market в Таллинне обещали уже довольно давно. Руководитель Alko1000 Эйнар Виснапуу еще в октябре 2017 года подтвердил репортеру рубрики Kasulik, что их продуктовые магазины ожидаются в Таллинне. Тогда он обещал, что их откроют в 2018 году.

Магазины A1000 Market открыты также в Тарту, Выру, Валга и Вильянди.

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