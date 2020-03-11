ФОТО | Дефицит взметнул цены до небес! В аптеке за маленький флакон геля-антисептика просят почти десять евро

Представленное фото было сделано в аптеке сети Apotheka в Viru Keskus. Для покупателя цена маленького флакона средства для дезинфицирования рук стала большим сюрпризом.

"Хотел купить ребенку в школу средство для рук. Десять евро — это грабеж! Дешевле купить и дать ребенку в школу бутылку крепкой водки", — возмущенно написал читатель.

И в самом деле, 100 мл геля-антисептика стоит 9.20, то есть 92 евро за литр.

В интернет-аптеке Apotheka все аналогичные средства, предназначенные для дезинфекции рук, закончились.

Кстати, в электронной торговле сетей Selver, COOP, Maxima и Prisma такого товара тоже нет.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.