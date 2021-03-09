ФОТО | Circle K теперь продает бензин 95 и 98 только без этанола

В январе сеть АЗС Circle K начала поставки не содержащих этанол моторных бензинов 95 miles и 95 milesPLUS на все заправочные станции, и автоматические в том числе, по всей Эстонии. На текущий момент на заправочных станциях Circle K предлагаются моторные бензины только без содержания этанола.
”Circle K отказалась от продажи моторных бензинов с этанолом, поскольку потребители Эстонии не видели преимущества и необходимости в потреблении моторных бензинов с этанолом. Мы решили изменить портфель продукции моторного топлива Circle K и поставить снова в продажу в дополнение моторному бензину 98 milesPLUS без этанола также и моторные бензины 95 miles и 95 milesPLUS без этанола, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей”, — рассказал директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик.
Ввести в продажу моторный бензин 95 без этанола позволила принятая в 2020 году новая редакция Закона о жидком топливе, в которой условия для продавцов топлива по выполнению требования о доле возобновляемой энергии стали гибче.
”Вытекающую из закона обязанность по доле возобновляемой энергии в 10% Circle K выполняет теперь через более экологичное парафиновое дизельное топливо, т. е. через добавление усовершенствованной биодобавки HVO в дизельное топливо вместо прежней FAME, и через использование зелёной энергии в общественных зарядных станциях для электромобилей и развитие сети зарядных станций для электромобилей”, — рассказал Вахтрик.
Изменение портфеля моторного топлива разумно и в ситуации пандемии коронавируса, поскольку этанол является основным компонентом дезинфицирующих средств и спрос на него резко возрос в течение года.
”Circle K не считает целесообразным для выполнения требований по возобновляемой энергии конкурировать с учреждениями здравоохранения в использовании этанола, поскольку конкуренция на рынке этанола поднимает цену на этанол, что не в интересах государств и потребителей”, — отметил Вахтрик.
Бензины без этанола идеальны для использования в малых двигателях
У этанола есть свойство связывать влагу из воздуха, в результате чего связанная вода в составе топлива попадает в камеру сгорания. ”Это вероятнее случается в устройствах, где баки закрыты не герметично, т. е. в газонокосилках, или двигатели должны работать во влажной среде, как, например, лодочные двигатели. Поэтому мы рекомендуем использовать в садовой, лесной и водной технике моторные бензины без этанола”, — рассказал директор по продажам моторного топлива Circle K. Такие бензины дешевле покупать не как специальные бензины без этанола в маленьких упаковках, а на заправочных станциях.
На все колонки заправочных станций и автоматических заправочных станций Circle K добавлена маркировка „95E0 ei sisalda etanooli” (”95ЕО не содержит этанола”) или „98E0 ei sisalda etanooli” (”98ЕО не содержит этанола), которая показывает, что продаваемый моторный бензин не содержит этанола.
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