ФОТО | Circle K теперь продает бензин 95 и 98 только без этанола

”Circle K отказалась от продажи моторных бензинов с этанолом, поскольку потребители Эстонии не видели преимущества и необходимости в потреблении моторных бензинов с этанолом. Мы решили изменить портфель продукции моторного топлива Circle K и поставить снова в продажу в дополнение моторному бензину 98 milesPLUS без этанола также и моторные бензины 95 miles и 95 milesPLUS без этанола, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей”, — рассказал директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик.

Ввести в продажу моторный бензин 95 без этанола позволила принятая в 2020 году новая редакция Закона о жидком топливе, в которой условия для продавцов топлива по выполнению требования о доле возобновляемой энергии стали гибче.

Foto: Circle K Eesti

”Вытекающую из закона обязанность по доле возобновляемой энергии в 10% Circle K выполняет теперь через более экологичное парафиновое дизельное топливо, т. е. через добавление усовершенствованной биодобавки HVO в дизельное топливо вместо прежней FAME, и через использование зелёной энергии в общественных зарядных станциях для электромобилей и развитие сети зарядных станций для электромобилей”, — рассказал Вахтрик.

Изменение портфеля моторного топлива разумно и в ситуации пандемии коронавируса, поскольку этанол является основным компонентом дезинфицирующих средств и спрос на него резко возрос в течение года.

”Circle K не считает целесообразным для выполнения требований по возобновляемой энергии конкурировать с учреждениями здравоохранения в использовании этанола, поскольку конкуренция на рынке этанола поднимает цену на этанол, что не в интересах государств и потребителей”, — отметил Вахтрик.

Бензины без этанола идеальны для использования в малых двигателях

У этанола есть свойство связывать влагу из воздуха, в результате чего связанная вода в составе топлива попадает в камеру сгорания. ”Это вероятнее случается в устройствах, где баки закрыты не герметично, т. е. в газонокосилках, или двигатели должны работать во влажной среде, как, например, лодочные двигатели. Поэтому мы рекомендуем использовать в садовой, лесной и водной технике моторные бензины без этанола”, — рассказал директор по продажам моторного топлива Circle K. Такие бензины дешевле покупать не как специальные бензины без этанола в маленьких упаковках, а на заправочных станциях.