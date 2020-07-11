ФОТО | Что скрывает автомобильный регистр? Самые люксовые авто и спорткары Эстонии предназначены "только для рабочих поездок"

Десятки автомобилей Škoda (Superbid, Octaviad и другие популярные модели), городских внедорожников Honda CR-V, Volkswagen Passat и Golf, даже миниатюрных Hyundai Getz, маленьких Peugeot 206 и еще более маленьких Peugeot 107 ‒ все занесены в регистр как грузовые автомобили.

В качестве машин для перевозки товаров указано и большое число внедорожников: Toyota Land Cruiser, BMW X5, Audi Q7 и другие. Одних лишь полноприводных городских внедорожников Porsche Cayenne и Macan среди грузовых автомобилей значится более полсотни. Вместе с Audi и Mercedes-Benzi они образуют элиту "грузовых автомобилей".

Почему и зачем?

Глава технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра объясняет что подобные грузовые автомобили попадают в регистр двумя способами: либо автомобиль заносится в регистр под той категорией, которую указал производитель (M1 — легковой автомобиль, N1 — грузовой автомобиль), либо же владелец мог модифицировать легковой автомобиль, сделав его грузовым.

Вот Porsche Macan GTS 2018 года выпуска, зарегистрированный как грузовой автомобиль:

Foto: Andres Putting

Например, из обычной Škoda Octavia грузовой автомобиль можно было сделать следующим образом: сначала с задних сидений убирается средний ремень безопасности, так как в грузовом автомобиле может быть не более 4 мест. Затем между салоном и багажным отделением устанавливается металлическая сетка, чтобы отделить грузовой отсек от пассажирского. При необходимости за задними сидениями устанавливается перегородка в виде фанеры.

В 2015 году департамент перестал признавать подобные модификации. Вахтра объясняет, что подобное решение было принято, так как люди массово переделывали свои автомобили, и в месяц поступало несколько сотен заявлений о переоформлении. Департамент прекратил эту практику, чтобы люди перестали модифицировать свои автомобили для решения налоговых вопросов подобным путем.

Именно налоговые вопросы основная причина того, почему легковому автомобилю предпочитают грузовой. В случае с грузовым автомобилем при выполнении частных поездок не нужно платить так называемый автомобильный налог (налог на специальные льготы), а у государство намного легче получить возврат 20% налога с оборота со связанных с автомобилем расходов, в том числе с покупной цены автомобиля.