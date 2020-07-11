ФОТО | Что скрывает автомобильный регистр? Самые люксовые авто и спорткары Эстонии предназначены "только для рабочих поездок"

Регистр транспортных средств Департамента шоссейных дорог скрывает интересные данные: сотни на первый взгляд обычных автомобилей значатся как грузовые, а самые дорогие люксовые и спортивные автомобили предназначены "только для рабочих поездок", как электромобиль Porsche Taycan Turbo 2020 года выпуска, что на фото выше.
Глава технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра объясняет что подобные грузовые автомобили попадают в регистр двумя способами: либо автомобиль заносится в регистр под той категорией, которую указал производитель (M1 — легковой автомобиль, N1 — грузовой автомобиль), либо же владелец мог модифицировать легковой автомобиль, сделав его грузовым. Вот Porsche Macan GTS 2018 года выпуска, зарегистрированный как грузовой автомобиль:
Например, из обычной Škoda Octavia грузовой автомобиль можно было сделать следующим образом: сначала с задних сидений убирается средний ремень безопасности, так как в грузовом автомобиле может быть не более 4 мест. Затем между салоном и багажным отделением устанавливается металлическая сетка, чтобы отделить грузовой отсек от пассажирского. При необходимости за задними сидениями устанавливается перегородка в виде фанеры.
В 2015 году департамент перестал признавать подобные модификации. Вахтра объясняет, что подобное решение было принято, так как люди массово переделывали свои автомобили, и в месяц поступало несколько сотен заявлений о переоформлении. Департамент прекратил эту практику, чтобы люди перестали модифицировать свои автомобили для решения налоговых вопросов подобным путем.
Именно налоговые вопросы основная причина того, почему легковому автомобилю предпочитают грузовой. В случае с грузовым автомобилем при выполнении частных поездок не нужно платить так называемый автомобильный налог (налог на специальные льготы), а у государство намного легче получить возврат 20% налога с оборота со связанных с автомобилем расходов, в том числе с покупной цены автомобиля.
Сравним два рабочих внедорожника Porsche Cayenne не старше пяти лет: один легковой автомобиль, другой — грузовой. В случае легкового автомобиля со специальных льгот нужно платить налог с оборота и социальный налог 519,40 евро в год. С покупки автомобиля и связанных с ним расходов можно запросить компенсацию до 50%.
В случае же с грузовым автомобилем со специальных льгот нужно платить налог с оборота и социальный налог только с частных поездок или же можно вовсе не платить. Со связанных с ним расходов можно запросить компенсацию до 100%. Во всяком случае, выгода от грузового автомобиля может составлять тысячи евро.
"Только для рабочих поездок"
Однако в регистре транспортных средств есть еще много интересного. Очень большая часть самых дорогих автомобилей, которые можно увидеть на улицах Таллинна, в регистр занесены с целью использования "только для рабочих поездок", у многих из них бросаются в глаза особенные номерные знаки.
Например, в центре столицы можно увидеть рабочие Lamborghini с номерными знаками YOLO1 и J8. Также есть рабочие автомобили Bentley Continental GT с номерным знаком W12, Audi R8 с номерным знаком V10 и Rolls-Royce Ghost с номерным знаком Y1, и это лишь часть из них. Представленные на фотографиях в статье автомобили также являются "рабочими".
Белый BMW X5 с номерным знаком 999 ISA, на котором Иса Халилов совершил ДТП на Лаагна теэ с двумя погибшими, тоже был в регистре с пометкой "только для рабочих поездок".
Само собой, использовать дорогой автомобиль только для рабочих поездок не запрещено, но эту возможность используют также для уклонения от налогов. Чем дороже "рабочий автомобиль", тем больше денежная экономия.
Налогово-таможенный департамент посоветовал почти 10 000 эстонских предприятий пересмотреть использование автомобилей, находящихся в их владении. Эти предприятия не платят налог на специальные льготы, но при этом не отметили целью использования "только для рабочих поездок".
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