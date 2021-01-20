ФОТО | Что происходит? Ограничения смягчили, а рестораны в центре Таллинна все равно пустые

Фотограф Delfi во вторник в обеденное время прошелся по таллиннским ресторанам, которые вновь открыли свои двери, но большого ажиотажа это пока не вызвало.

На месте едят единицы, в основном все предпочитают заказывать еду с собой на вынос.

Напомним, что с 18 января смягчился запрет на пребывание в залах обслуживания заведений общепита в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Помещения ресторанов, кафе и других заведений общепита могут быть открыты для обслуживания клиентов на месте в промежутке с 6:00 до 19:00.

Помещение должно быть заполнено максимум на 25 процентов, клиенты должны быть рассредоточены по залу, передвигаясь по помещению, необходимо учитывать правило 2+2, которое не распространяется на семьи. В отношении продажи еды навынос временных ограничений не установлено.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!