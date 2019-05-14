ФОТО читателя: Эстонские строители в Финляндии нашли между плитками для ванной живого скорпиона

Инцидент произошел в Финляндии в Кауниайнене, где у строителей был такой же рабочий день, как любой другой. "Мы открыли поддон и начали затаскивать плитки, — описывает мужчина случившееся. — Между плитками были полусантиметровые полоски пенопласта, и там между двумя плитками он обитал".

Из какой страны скорпион перекочевал вместе с плитками, читатель точно не знает, но, очевидно, из Италии, Франции или Испании.

Если спросить, что мужчины сделали со скорпионом дальше и не напугала ли их ситуация, читатель отвечает, что они особенно не боялись быть укушенными, поскольку скорпион еще относительно маленький. Так что они смело поместили его в коробку. "Но удивление, конечно, большое, когда своими глазами видишь такое животное на свободе в Финляндии", — признает мужчина. Что теперь делать с животным дальше, они еще не знают. Сейчас он у них, во всяком случае, надежно сидит в коробке.