ФОТО читателя: Эстонские строители в Финляндии нашли между плитками для ванной живого скорпиона(3)
Читатель прислал Delfi пугающие снимки скорпиона, который перекочевал в Финляндию между плитками для ванной комнаты.
Читатель прислал Delfi пугающие снимки скорпиона, который перекочевал в Финляндию между плитками для ванной комнаты.
Инцидент произошел в Финляндии в Кауниайнене, где у строителей был такой же рабочий день, как любой другой. "Мы открыли поддон и начали затаскивать плитки, — описывает мужчина случившееся. — Между плитками были полусантиметровые полоски пенопласта, и там между двумя плитками он обитал".
Из какой страны скорпион перекочевал вместе с плитками, читатель точно не знает, но, очевидно, из Италии, Франции или Испании.
Если спросить, что мужчины сделали со скорпионом дальше и не напугала ли их ситуация, читатель отвечает, что они особенно не боялись быть укушенными, поскольку скорпион еще относительно маленький. Так что они смело поместили его в коробку. "Но удивление, конечно, большое, когда своими глазами видишь такое животное на свободе в Финляндии", — признает мужчина. Что теперь делать с животным дальше, они еще не знают. Сейчас он у них, во всяком случае, надежно сидит в коробке.
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