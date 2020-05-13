ФОТО | Цены в таллиннских ресторанах Burger King будут лишь немного ниже, чем в Финляндии

В ресторанах самой популярной в Эстонии сети быстрого питания McDonalds наборы обычно стоят 5-7 евро. В скоро открывающемся в историческом зале ожидания Балтийского вокзала ресторане Burger King цены наборов составляют 6-9 евро, таким образом, они немного выше, чем у крупнейшего конкурента.

Если сравнить цены с Burger King в Финляндии, то в Эстонии цены немного ниже. Например, набор с воппером в Эстонии будет стоить 7,75 евро и набор с двойным воппером — 8,75 евро. В Финляндии цены этих наборов — соответственно 8,45 и 9,45 евро. Набор с двойным воппером с сыром в Таллинне будет стоить 9,25 евро, в Финляндии тот же набор стоит на 70 центов дороже.

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