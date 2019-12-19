ФОТО | Цены на топливо вновь сделали скачок и повторили рекорд года

В среду цены бензина-95 на заправках держались ниже 1,4 евро, но сейчас не просто перешагнули отметку в 1,4, но и достигли рекорда, установленного весной.

Коммерческий директор Neste Eesti AS Ристо Сюллусте говорил в начале декабря порталу Kasulik, что за скачкообразным ростом цен последнего времени последовало много вопросов.

"Как мы отмечали в своих комментариях раньше, за ростом цен стоит главным образом местная конкуренция, и легкое влияние оказывают также подорожание закупок", - сказал он.

Самой высокой цена на бензин-95 была в Эстонии, по данным Kasulik, в 2012 году, когда литр выходил в 1,459 евро. В прошлом году потолок был на уровне 1,439 евро, а рекорд нынешнего года - 1,429 евро за литр.