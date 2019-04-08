ФОТО: Цены на топливо снова изрядно выросли и побили очередной рекорд

По состоянию на полдень понедельника цены на топливо в крупнейших сетях заправок следующие: 95-й бензин стоит 1,399 евро, дизель — 1,359 евро и 98-й бензин — 1,449 евро за литр.

На прошлой неделе, например, цена 95-го бензина повысилась до 1,379 евро за литр, но к концу недели упала примерно до 1,32 евро. Но начало новой недели снова принесло порядочную прибавку в цене в 7 центов.

Рекорд за все времена относится к апрелю 2012 года, когда 95-й бензин в Эстонии стоил 1,459 евро за литр