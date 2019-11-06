ФОТО: Цены на платья до 400 евро. Смотрите детали, из-за которых коллекция Giambattista Valli x H&M столько стоит

Ни для кого не секрет, что дизайнерские коллекции H&M дорожают из года в год, и новая коллекция — не исключение. И хотя в прошлом году за 399 евро предлагали отнюдь не платье, а всего лишь ботинки, в этот раз цены на все элементы коллекции в среднем выше.

Самая дорогая вещь коллекции — красное платье из тюля, которое красуется в рекламе на модели Кендалл Дженнер. Это платье стоит целых 399 евро. К сожалению, таллиннские модницы смогут приобрести его только онлайн.

Цены на платья начинаются от 79,99 евро и в основном составляют 200 и 300 евро. Футболки с логотипом бренда стоят 29,99 евро. Самая дешевая вещь в коллекции — две пары носков до колен за 14,99 евро.

Самой дорогой вещью, доступной в Таллиннском магазине, будет другое платье, которое в рекламе можно увидеть на Кьяре Ферраньи. Оно стоит 299 евро. Также в магазине можно будет найти и туфли из замши за 249 евро.

В этом году дизайнер не создал чехлов для телефонов, которые были самими дешевыми в прошлой коллекции, но зато снова вернулись солнечные очки — женские и мужские, по 59,99 евро.

Коллекция Giambattista Valli x H&M поступит в продажу уже 7 ноября в магазин H&M в Postimaja, который специально для этого откроется в 8 часов утра. Стоит иметь в виду, что не все вещи коллекции будут доступны в таллиннском магазине.