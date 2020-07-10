ФОТО | Цены на клубнику на рынке держатся! В прошлом году килограмм ягод можно было купить на евро дешевле

Неразбериха со сборщиками клубники, неожиданно наступивший теплый период и последовавший за ним дождливый период не облегчили жизнь производителям клубники. Поэтому цены на клубнику в этом году держатся на более высоком уровне, чем они были в прошлом году.

Сейчас на рынке Балтийского вокзала и на Центральном рынке самую дешевую клубнику можно найти по 3,5 евро за килограмм. За более дорогие и сочные ягоды на рынке Балтийского вокзала местами просят даже 5 евро за килограмм.

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В прошлом же году на несколько недель раньше, чем сейчас, можно было купить на Таллиннском центральном рынке клубнику, которая стоила 2,5 евро за килограмм. Таким образом, можно довольно четко сказать, что этот год сложный и исполнилось предсказание производителей клубники, что цены в этом году будут выше по сравнению с теми, что были раньше.



Keskturg Foto: Margus Pahv



Руководитель Эстонского союза производителей клубники и член правления хутора Марьямаа Элке Лиллеметс сказала Kasulik, что на цену влияет то, сколько урожая получают с поля. "Если весь урожай будет собран и внезапно не придет большая волна жары, которая разом заставит поспеть много ягод, то можно ожидать такой же цены, как была в предыдущие годы, то есть 3-5 €/кг в зависимости от класса качества ягод", — добавила она.