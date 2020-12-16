ФОТО | Бывшие руководители программы э-резидентства помогают создать город будущего на райском острове

Бывший исполнительный директор программы э-резидентства Отт Ваттер и бывший менеджер по продукции Сильвер Синявски руководят из Эстонии через свою компанию Vertikal Digitali разработкой системы э-управления для создаваемой в Гондурасе самой амбициозной свободной экономической зоны будущего.

По словам партнера Vertikal Digital Отта Ваттера, экономическая среда Центральной Америки известна своей сложностью. ”Это чрезвычайно интересная задача для нас, ведь Гондурас не имеет таких преимуществ, как входящая в Европейскую экономическую зону Эстония. Мы видим, что благодаря накопленным за многие годы знаниям, мы можем внести свой вклад в совершенно иную среду, не конкурируя с эстонской программой э-резидентства”.

Foto: Vertikal Digital



Зона социально-экономического развития, которая называется Roatán Próspera, создается по заказу Республики Гондурас. Это будет первая зона из нескольких полуавтономных инновационных стартапов и жилого комплекса. Проект разрабатывается международной компанией Honduras Próspera Inc., целью которой является повышение социального, правового и экономического развития региона посредством инновационного законодательства, безопасности и технологий э-управления. Кроме того, в число разработчиков в качестве проектировщика экологически чистой среды обитания входит одно из самых известных архитектурных бюро в мире Zaha Hadid Architects. Центр академических исследований будет создан одной из ведущих в Европе немецких образовательных организаций TUM International. Для развития главной достопримечательности города будущего — платформы электронных услуг высшего уровня были выбраны эстонцы именно благодаря богатому опыту в области экспорта государственных цифровых услуг.

”Опыту Эстонии и достигнутому к настоящему времени в стране цифровому прогрессу можно позавидовать, и мы надеемся вместе создать самую современную в западном полушарии экономическую зону. Мы рады пригласить к сотрудничеству компанию Vertikal Digital и ведущих специалистов Эстонии, как самого развитого э-государства в мире”, — сказал исполнительный директор Honduras Próspera Inc. Эрик Бримен.