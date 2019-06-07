07.06.2019, 16:10

ФОТО: Будущее уже наступило. Maxima тестирует в магазинах электронные ценники

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Будущее уже наступило. Maxima тестирует в магазинах электронные ценники
Maxima Eesti OÜ

По словам исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдера, в трех магазинах запускается пилотный проект по внедрению электронных ценников. Уже с сегодняшнего дня таллиннские клиенты смогут их увидеть в магазине Maxima по адресу Ыйсмяэ теэ, 46.

”Мы начали с овощей и фруктов, то есть с товаров, цены на которые часто меняются”, — сказал Пыдер, добавив, что если тестирование пройдет успешно и без технических проблем, то в магазине, расположенном по адресу Ыйсмяэ теэ, 46, будет до 10 000 электронных ценников.

Другие два магазина, в которых Maxima внедряет систему электронных ценников, тоже находятся в Таллинне. Один из них — это гипермаркет, расположенный на Эхитаяте теэ в Хааберсти, а другой — магазин шаговой доступности, который находится на улице Паэ. Во всех этих магазинах в зависимости от их размеров будет 5000 — 10 000 электронных ценников.

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”С точки зрения клиента, внедрение дополнительных решений имеет исключительно важное значение в плане повышения скорости и удобства обслуживания”, — говорит Пыдер. ”Обновление ценников — это и для коллег, и для клиентов постоянная проблема. С помощью цифрового решения мы сможем минимизировать количество ошибок, связанных с ценниками, и сделать жизнь удобнее как для персонала магазина, так и для наших клиентов”, — добавляет он.

У электронного ценника есть несколько преимуществ:

  • Электронный ценник помогает снизить расход бумаги. По оценке розничной сети, благодаря электронным ценникам каждый магазин сможет экономить как минимум 16 пачек бумаги для принтера формата А4
  • Уменьшение количества ошибок, вызванных человеческим фактором, и экономия времени сотрудников
  • Упрощение выкладки товаров. При наличии электронного ценника работник сканирует штрих-код выкладываемого на полку товара, после чего электронный ценник этого товара начинает мигать. Цифровое решение значительно ускоряет заполнение полок работником и поиск местонахождения товаров

”На следующем этапе мы начнем внедрять в магазинах пульты самообслуживания. В Литве в одном из магазинов наши коллеги уже запустили пилотный проект, и в настоящее время мы занимаемся техническим тестированием имеющегося решения также и в Эстонии. К концу года мы планируем запустить пилотные проекты в выбранных магазинах, так что к концу этого года мы надеемся внедрить пульты самообслуживания на благо клиентов”, — рассказывает исполнительный директор Maxima Eesti Марко Пыдер.

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