ФОТО: Будущее уже наступило. Maxima тестирует в магазинах электронные ценники

”Мы начали с овощей и фруктов, то есть с товаров, цены на которые часто меняются”, — сказал Пыдер, добавив, что если тестирование пройдет успешно и без технических проблем, то в магазине, расположенном по адресу Ыйсмяэ теэ, 46, будет до 10 000 электронных ценников.

Другие два магазина, в которых Maxima внедряет систему электронных ценников, тоже находятся в Таллинне. Один из них — это гипермаркет, расположенный на Эхитаяте теэ в Хааберсти, а другой — магазин шаговой доступности, который находится на улице Паэ. Во всех этих магазинах в зависимости от их размеров будет 5000 — 10 000 электронных ценников.

”С точки зрения клиента, внедрение дополнительных решений имеет исключительно важное значение в плане повышения скорости и удобства обслуживания”, — говорит Пыдер. ”Обновление ценников — это и для коллег, и для клиентов постоянная проблема. С помощью цифрового решения мы сможем минимизировать количество ошибок, связанных с ценниками, и сделать жизнь удобнее как для персонала магазина, так и для наших клиентов”, — добавляет он.