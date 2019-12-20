ФОТО | Будьте начеку! Лжетакси Tulika Takso все так же ездят по улицам Таллинна

Хотя Tulika Takso обращало внимание как потребителей, так и ведомств на поддельные такси Tulika, которые обманывают и туристов, и местных жителей, эти лжетакси с улиц Таллинна так до конца и не исчезли.
По словам руководителя Tulika Takso Мати Саара, число такси, использующих схожий с Tulika Takso логотип, существенно уменьшилось — логотип был изменен или же теперь на дверях автомобилей такси белого цвета логотип совсем отсутствует. ”Тенденция позитивная, но мы не можем еще высказать полного удовлетворения. Все так же останавливаются и паркуются ожидающих клиентов лжетакси в центре Таллинна и во время прибытия паромов вблизи терминалов порта”.
По оценке Саара, сейчас на улицах Таллинна можно встретить еще до десяти автомобилей, подделывающих дизайн Tulika Takso. Самый большой риск попасться обману — это центр Таллинна и район порта. ”Советую клиентам все так же быть бдительными, потому что использование лжетакси может быть очень болезненным для кошелька. Разумеется, в этих лжетакси не действует тариф Tulika и в конце поездки клиент может столкнуться с очень неприятным сюрпризом”, — подчеркивает Саар.
Обманутые клиенты обращаются, по словам Саара, в Tulika Takso, потому что считают, что воспользовались услугами этой компании. ”Наш опыт показывает, что самые большие проблемы с лжетакси возникают у туристов — клиентам за поездки в границах центра города предъявляют немыслимые счета в 50 евро, а жалобы на это поступают, увы, к нам”, — добавляет Саар.
По оценке Саара, вопрос завышенных цен услуг лжетакси является проблемой не только для Tulika Takso.
”Неизбежно страдает репутация и Таллинна, и всего государства. Для того, чтобы удалить такси с грабительским тарифом, инвестиции сделали как Таллиннский порт, так и аэропорт, где также обеспокоены этим положением”, — сказал Саар. Таллиннский порт в ходе строительных работ изменил въезд такси к терминалу так, что непосредственно перед главным входом могут останавливаться только договорные такси. Таллинский аэропорт еще раньше в ходе строительства сделал реорганизацию услуги таксоизвоза и теперь система шлагбаумов преграждает путь нежелательным такси непосредственно к терминалу.
По словам Саара, изменения принесли позитивные результаты и в этих регионах лжетакси теперь сложнее работать. ”Обманщикам всегда проще поймать на удочку туристов, нежели местных жителей, которые могут заказать такси по телефону или с помощью приложения Taxofon — туристы же, разумеется, гораздо меньше используют эти возможности”, — отмечает Саар.
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