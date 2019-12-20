ФОТО | Будьте начеку! Лжетакси Tulika Takso все так же ездят по улицам Таллинна

По словам руководителя Tulika Takso Мати Саара, число такси, использующих схожий с Tulika Takso логотип, существенно уменьшилось — логотип был изменен или же теперь на дверях автомобилей такси белого цвета логотип совсем отсутствует. ”Тенденция позитивная, но мы не можем еще высказать полного удовлетворения. Все так же останавливаются и паркуются ожидающих клиентов лжетакси в центре Таллинна и во время прибытия паромов вблизи терминалов порта”.

По оценке Саара, сейчас на улицах Таллинна можно встретить еще до десяти автомобилей, подделывающих дизайн Tulika Takso. Самый большой риск попасться обману — это центр Таллинна и район порта. ”Советую клиентам все так же быть бдительными, потому что использование лжетакси может быть очень болезненным для кошелька. Разумеется, в этих лжетакси не действует тариф Tulika и в конце поездки клиент может столкнуться с очень неприятным сюрпризом”, — подчеркивает Саар.

Foto: Tulika Takso

Обманутые клиенты обращаются, по словам Саара, в Tulika Takso, потому что считают, что воспользовались услугами этой компании. ”Наш опыт показывает, что самые большие проблемы с лжетакси возникают у туристов — клиентам за поездки в границах центра города предъявляют немыслимые счета в 50 евро, а жалобы на это поступают, увы, к нам”, — добавляет Саар.

По оценке Саара, вопрос завышенных цен услуг лжетакси является проблемой не только для Tulika Takso.