ФОТО: Bolt пополнил свой автопарк в Эстонии десятками гибридных автомобилей

”Bolt занимается обновлением своего автопарка- Мы искали новые возможности, чтобы сделать городской транспорт более зеленым. Наш автопарк будет состоять из автомобилей на CNG и гибридных автомобилей, что является наиболее дружелюбным к окружающей среде решением из всех доступных”, — сказал исполнительный директор Bolt Eesti Алексей Колесников.

Как отметил председатель правления Amserv Auto Маргус Ныммик, входящие в четвертое поколение самозаряжающихся гибридных автомобилей Toyota Corolla относятся к числу наиболее покупаемых в Эстонии автомобилей, потому что их характеризуют экономичность, а также низкие расходы на приобретение и содержание. ”Гибриды — это тихие, но при этом резвые и с быстрой реакцией удобные автомобили. Аккумуляторы Corolla не нужно заряжать отдельно, потому что они сами заряжаются во время езды и обеспечивают до половины времени поездки с помощью электричества”, — описывает Ныммик гибридные автомобили.

Bolt — это ведущая транспортная платформа Европы, которая предлагает в Эстонии заказ поездок, доставку еды и услугу проката электросамокатов. Предприятие, основанное в 2013 году в Эстонии, на сегодня действует в 35 странах, имея 30 млн пользователей.