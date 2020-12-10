ФОТО | BLRT Grupp реализовал уникальный проект, построив первый в мире самоходный ледокольный нос

”Этот проект стал для нас настоящим вызовом, с которым мы справились благодаря имеющимся в концерне обширным компетенциям. Буксир с так называемой ”приставкой”, или самоходным ледокольным носом, приступит к выполнению ледокольных операций в районе озера Сайма на юго-востоке Финляндии сразу же, как только наступит настоящая зима, что обеспечит круглогодичную навигацию и высокий уровень безопасности мореплавания в зимний период”, — подчеркнул руководитель верфи Turku Repair Yard Юхан Бакас.

BLRT Grupp

”Для сосредоточенной в регионе Сайма промышленности очень важен более продолжительный сезон навигации, так как иначе приходилось искать на замену иной транспорт. Существующие ледоколы не всегда могут обеспечить крупнотоннажным судам возможность для беспрепятственного движения в сложных ледовых условиях. Новая съемная носовая часть ледокола с дизель-электрической силовой установкой, работающая в сочетании с буксиром-толкачом, будет способна пробивать льды толщиной до 70 см”, — пояснил генеральный директор Финского агентства транспортной инфраструктуры Кари Вильман.

Проект был разработан совместно Финским агентством транспортной инфраструктуры, инженерной компанией ILS (Финляндия) и инженерной компанией BLRT Grupp — Western Baltic Engineering (Литва). Стальной корпус носа был построен на верфи концерна Western Baltija Shipbuilding в Клайпеде. На Turku Repair Yard были осуществлены достроечные работы, а также модернизация буксира-толкача Calypso, принадлежащего финской буксировочной компании Alfons Håkans (собственник компании PKL в Эстонии), после чего были проведены ходовые испытания.

Самоходный ледокольный нос представляет собой электроход с пропульсивной системой VISEDO и вспомогательными дизель-генераторами CATERPILLAR. Все системы съемного носа имеют удаленное управление с мостика буксира, к которому нос пристыковывается.

BLRT Grupp

Постройка ледокола является одним из этапов проекта широкомасштабного развития зимней навигации WINMOS II (Winter Navigation Motorways of the Sea II), который финансируется из фонда Европейского механизма взаимодействия (Connecting Europe Facility, CEF). Цель проекта заключается в обеспечении круглогодичной навигации в северных водах Европейского Союза, высокого уровня безопасности мореплавания в период зимней навигации, а также развитии сотрудничества между Финляндией, Эстонией и Швецией в оказании услуг по ледокольной проводке судов.