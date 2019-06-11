ФОТО: Благодаря суперагрегату на Раквереском мясокомбинате наггитсы будут готовиться за считанные минуты

По словам Мере, новая технология обжаривания, охлаждения и упаковки в четыре раза мощнее имеющихся. ”Рынок готовых продуктов из фарша, филе и филейной массы растет в Европе на 10% в год, а новая технология завода Rakvere позволяет экспортировать местную продукцию как в страны Балтии со Скандинавией, так и в более далекие страны”, — добавила Мере.
”Постоянные инновации и инвестиции являются основами успеха в современной пищевой промышленности. Tенденции последних лет указывают на то, что всё чаще предпочтение отдается удобству употребления продуктов, и от этой тенденции нельзя отставать. Но не менее важным является и экологичность производства — как в технологическом плане, так и, например, при упаковке продуктов. Инвестиция, сделанная в мясное производство Rakvere, позволяет экономить 5 процентов расходов на энергию в год, а вместо электроэнергии задействуется газ, при использовании которого в атмосферу выделяется значительно меньший объем углекислого газа”, — добавил исполнительный директор концерна HKScan Теро Хеммиля.
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