ФОТО: Благодаря суперагрегату на Раквереском мясокомбинате наггитсы будут готовиться за считанные минуты

Также снизится и энергопотребление на 5%, то есть этот аппарат экологичнее.

Сегодня, 11 июня, была торжественно открыта пристройка к зданию мясного производства Rakvere, увеличившая площадь завода, которая составляет 41 900 м2, на 2000 м2. Благодаря расширению появился новый современный отдел жареной продукции, оборудованный уникальными для стран Балтии современными технологиями. Насколько известно, на данный момент это крупнейшая инвестиция текущего года в сфере пищевой промышленности Эстонии.

”Последние годы для мясного сектора не были простыми. Тем более важное значение принимает то обстоятельство, что мы по-прежнему инвестируем как в своих сотрудников и фермы, так и в производство с продукцией. Инвестиция в размере 8 миллионов евро в отдел жареной продукции мясного производства Rakvere позволяет нам производить эффективнее, экологичнее и выводить на рынок абсолютно новые продукты в инновационной упаковке”, — сообщила председатель правления предприятия HKScan Estonia, производящего продукцию Rakvere и Tallegg, Анне Мере.