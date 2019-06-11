11.06.2019, 15:50

ФОТО: Благодаря суперагрегату на Раквереском мясокомбинате наггитсы будут готовиться за считанные минуты

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rus.delfi.ee
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HKScan
HKScanFoto: Tiit Blaat

На Раквереском мясокомбинате появился новый аппарат, который позволяет в четыре раза увеличить объемы производимой продукции. Это — крупнейшая инвестиция этого года.

Также снизится и энергопотребление на 5%, то есть этот аппарат экологичнее.

Сегодня, 11 июня, была торжественно открыта пристройка к зданию мясного производства Rakvere, увеличившая площадь завода, которая составляет 41 900 м2, на 2000 м2. Благодаря расширению появился новый современный отдел жареной продукции, оборудованный уникальными для стран Балтии современными технологиями. Насколько известно, на данный момент это крупнейшая инвестиция текущего года в сфере пищевой промышленности Эстонии.

”Последние годы для мясного сектора не были простыми. Тем более важное значение принимает то обстоятельство, что мы по-прежнему инвестируем как в своих сотрудников и фермы, так и в производство с продукцией. Инвестиция в размере 8 миллионов евро в отдел жареной продукции мясного производства Rakvere позволяет нам производить эффективнее, экологичнее и выводить на рынок абсолютно новые продукты в инновационной упаковке”, — сообщила председатель правления предприятия HKScan Estonia, производящего продукцию Rakvere и Tallegg, Анне Мере.

По словам Мере, новая технология обжаривания, охлаждения и упаковки в четыре раза мощнее имеющихся. ”Рынок готовых продуктов из фарша, филе и филейной массы растет в Европе на 10% в год, а новая технология завода Rakvere позволяет экспортировать местную продукцию как в страны Балтии со Скандинавией, так и в более далекие страны”, — добавила Мере.

”Постоянные инновации и инвестиции являются основами успеха в современной пищевой промышленности. Tенденции последних лет указывают на то, что всё чаще предпочтение отдается удобству употребления продуктов, и от этой тенденции нельзя отставать. Но не менее важным является и экологичность производства — как в технологическом плане, так и, например, при упаковке продуктов. Инвестиция, сделанная в мясное производство Rakvere, позволяет экономить 5 процентов расходов на энергию в год, а вместо электроэнергии задействуется газ, при использовании которого в атмосферу выделяется значительно меньший объем углекислого газа”, — добавил исполнительный директор концерна HKScan Теро Хеммиля.

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