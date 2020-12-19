ФОТО | Бизнесмены и отцы двойняшек Март Хабер и Тайво Пиллер переехали в роскошную квартиру в центре Таллинна

В доме в центре Таллинна бизнесмены живут на последнем седьмом этаже, при этом в их распоряжении весь этаж целиком — двери лифта открываются прямо в их прихожую.

Lühter söögilaua kohal on pärit Hollandist. Foto: Krõõt Tarkmeel

Это их третий дом: свою прошлую квартиру в Кассисаба они теперь сдают, а в дом в Мухумаа ездят отдыхать на выходные. Все три их жилища объединяют открытое пространство, дизайн, антиквариат, искусство, растения и обилие естественного света.

В их новом доме в 280 квадратных метров с потолками в 3,7 метра высотой места хватит всем и всему. Конечно же, у владельцев фирмы дизайна интерьера и дом должен быть под стать: стильный и современный.

Esik. Foto: Krõõt Tarkmeel

Elutuba. Foto: Krõõt Tarkmeel



В новую квартиру пара переехала в июне этого года. В их прошлой квартире дизайн интерьера основывался на темном цвете пола, здесь же паркет светлый, поэтому с собой они забрали лишь пару вещей из мебели: кровать, стол, кресло, зеркало, ну и любимые безделушки, хранящие сентиментальную ценность.

Mardi ja Taivo magamistuba. Foto: Krõõt Tarkmeel

Ilus Kodu, Mart Haber, Taivo Piller Foto: Krõõt Tarkmeel





Ilus Kodu, Mart Haber, Taivo Piller Foto: Krõõt Tarkmeel

В новой квратире пять комнат, которые занимают весь этаж: гостиная, совмещенная с кухней, детская спальня (в будущем комната Хуберта), детская комната для игр (в будущем комната Хильды), кабинет и спальня. Также в квартире есть целых три ванных комнаты с туалетом: для родителей, для детей и для гостей.

Большая часть комнат — проходные, поэтому дети при желании могут в буквальном смысле наматывать круги по квартире. Длинный коридор для этого идеален.

Valge ahvikestega tool - AP Collection. Foto: Krõõt Tarkmeel

В ванной комнате мраморные поверхности — как в любимом отеле Марта и Тайво в Нью-Йорке. Раковина на кухне также сделана из мрамора. Кухонная мебель была изготовлена на заказ английской фирмой Devol.

От обычных дверей они отказались, частично заменив их стеклянными дверьми. “Если бы мы оставили обычные двери, то. не было бы естественного света”, — объясняет Тайво. Высокие белые стены идеальны для того, чтобы устроить экспозицию искусства — как в мини-галерее.

Toomas Volkmanni fotod, esiplaanil Mart. Foto: Krõõt Tarkmeel

Koridor: lambid Indiast, seintel kunst. Foto: Krõõt Tarkmeel

Многие элементы интерьера были приобретены в антикварных магазинах: люстры зеркало, однотонные ковры, сотканные в Иране.

У просторной квартиры также будет терраса в 400 квадратных метров, но пока она еще ждет оформления — пока там дети с удовольствием катаются на самокатах. Там будут посажены кусты, деревья, а также цветочные горшки под окнами и пряные травы для готовки. Дизайнеры хотят создать там однородное пространство, где терялась бы грань между помещением и улицей.