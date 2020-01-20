20.01.2020, 14:38

ФОТО | Банк Эстонии выпускает монеты, посвященные 200-летию открытия Антарктиды

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ФОТО | Банк Эстонии выпускает монеты, посвященные 200-летию открытия Антарктиды
Foto: Eesti Pank

27 января Банк Эстонии выпускает в оборот монету номиналом в два евро, посвященную 200-летию открытия Антарктиды.

Тираж составит 750 000 экземпляров, из которых 10 000 будут исполнены в качестве BU (brilliant uncirculated) и представлены в виде сувенира на монетной карте. Стоимость карты составит 10 евро.

Продажи стартуют 27 января в интернет-магазине Omniva. C 10 часов 28 января монеты можно будет приобрести и в магазине музея Банка Эстонии.

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