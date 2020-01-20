ФОТО | Банк Эстонии выпускает монеты, посвященные 200-летию открытия Антарктиды

Тираж составит 750 000 экземпляров, из которых 10 000 будут исполнены в качестве BU (brilliant uncirculated) и представлены в виде сувенира на монетной карте. Стоимость карты составит 10 евро.

Продажи стартуют 27 января в интернет-магазине Omniva. C 10 часов 28 января монеты можно будет приобрести и в магазине музея Банка Эстонии.