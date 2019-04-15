ФОТО: Автор картины с обнаженной Керсти Кальюлайд обвиняет Dolce & Gabbana в плагиате

Пильт рассказал Kroonika, что прошлым летом встретился в Таллинне с агентом по поиску талантов, который искал в Эстонии свежий дизайн и талантливых модельеров. Тот якобы обещал, что в конце года Пильт сможет сделать коллекцию вместе с Roberto Cavalli, но позже дизайнер увидел в весенней коллекции Dolce & Gabbana куртку, похожую на сделанную им.

"Куртка скопирована с моей один в один. Я больше чем уверен, что этот агент по поиску талантов продал им мой дизайн", — утверждает Пильт. Агент запросил у него два экземпляра куртки и даже видео процесса его изготовления.

Если Пильт продает свои работы по 850–1250 евро, то куртка от Dolce & Gabbana стоит около 3000 евро. Так как дизайнер не запатентовал свою технику рисования, то он не видит возможности для защиты своей интеллектуальной собственности. Кроме того, у него нет денег на судебную тяжбу.

Toivo Freeman Pilt:

Erakogu



Dolce & Gabbana: