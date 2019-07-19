ФОТО | Аптека PERH вновь открыта: в ассортимент входят и специфические лекарства

Сегодня рано утром в фойе Северо-Эстонской региональной больницы начала свою работу Benu Apteek, которая 21 месяц ожидала пока предыдущий арендатор, не желавший покидать эти помещения, все же освободит помещение. Ассортимент медикаментов т.н. аптеки PERH составлен с учетом потребностей пациентов больницы.

По словам исполнительного руководителя Benu Apteek Кади Кельт, расширенный список лекарств, доступный в этой аптеке, составлен в сотрудничестве как с врачами больницы, так и с поставщиками.

”Поскольку центры онкологии и гематологии работают только в таллиннском Мустамяэ и тартуском Маарьямыйза, то здешние пациенты нуждаются в специфических медикаментах для больных раком и болеутоляющих, которые в других аптеках невозможно приобрести без предварительного заказа. Соответственно, в этой аптеке мы обеспечим доступность этих лекарств не месте”, — пояснила Кельт.

Наряду с расширенным ассортиментом лекарств в аптеке также можно приобрести все необходимое для домашней аптечки. Знающие аптекари дадут совет, например, о том, какие средства необходимы для лечения ран, что нужно использовать для гигиены ротовой полости, как укрепить иммунную систему и пр.

Benu apteek в Северо-Эстонской региональной больнице открыта каждый день, с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.30.