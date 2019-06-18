ФОТО: Apollo Kino открыл новый кинотеатр в торговом центре Ülemiste — "самый современный в Европе"

Крупнейшая в Эстонии сеть кинотеатров предоставляет киноманам возможность наслаждаться инновациями мира кино — от мощной техники до сидений.

”Кинотеатр Apollo Kino Ülemiste с удовольствием познакомить с первыми в Эстонии парными диванами, которые предлагают еще более комфортный просмотр фильмов в практически домашних условиях и выводят кинематографический опыт на совершенно новый уровень”, — в восторге делится исполнительный директор Apollo Kino в Прибалтике Кадри Эрм.

”А на десерт для бизнес-клиентов и театралов — уникальный представительский театральный зал — Apollo Teater, который благодаря своему великолепию и высококачественной технике позволяет, в дополнение к незабываемым впечатлениям от фильма, проводить небольшие или более масштабные мероприятия, концерты и представления”, — поясняет Эрм.

В Apollo Kino Ülemiste есть также известный любителям еды Киноресторан, который объединяет высококачественный кинематографический опыт со вкусовым опытом в стиле ресторана. Для ценящих комфорт киноманов в каждом зале кинотеатра имеются мягкие ”звездные” стулья, где смоделированное в подлокотнике смарт-устройство позволяет заказать приятную еду и напитки во время фильма.