18.06.2019, 12:10

ФОТО: Apollo Kino открыл новый кинотеатр в торговом центре Ülemiste — "самый современный в Европе"

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rus.delfi.ee
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Apollo kinoteater Ülemiste keskuses. Foto: Remo Tõnismäe, Appolo Kino

13 июня в центре Ülemiste открыл двери кинокомплекс Apollo Kino Ülemiste. Самый современный в Европе кинокомплекс, как называет его предприятие, предлагает получить впечатления от просмотра высококачественного кино в 6 кинозалах, оборудованных высокоуровневой кинотехникой, с удобными диванами и кожаными креслами, а также кинорестораном.

Крупнейшая в Эстонии сеть кинотеатров предоставляет киноманам возможность наслаждаться инновациями мира кино — от мощной техники до сидений.

”Кинотеатр Apollo Kino Ülemiste с удовольствием познакомить с первыми в Эстонии парными диванами, которые предлагают еще более комфортный просмотр фильмов в практически домашних условиях и выводят кинематографический опыт на совершенно новый уровень”, — в восторге делится исполнительный директор Apollo Kino в Прибалтике Кадри Эрм.

”А на десерт для бизнес-клиентов и театралов — уникальный представительский театральный зал — Apollo Teater, который благодаря своему великолепию и высококачественной технике позволяет, в дополнение к незабываемым впечатлениям от фильма, проводить небольшие или более масштабные мероприятия, концерты и представления”, — поясняет Эрм.

В Apollo Kino Ülemiste есть также известный любителям еды Киноресторан, который объединяет высококачественный кинематографический опыт со вкусовым опытом в стиле ресторана. Для ценящих комфорт киноманов в каждом зале кинотеатра имеются мягкие ”звездные” стулья, где смоделированное в подлокотнике смарт-устройство позволяет заказать приятную еду и напитки во время фильма.

”В прошлом году сеть кинотеатров Apollo приняла около 2 миллионов посетителей, что является значительным подтверждением любви жителей Эстонии к кино. Мы уверены, что новый, сверхудобный кинокомплекс Apollo Kino Ülemiste станет причиной еще более частого посещения кинотеатра жителями столицы”, — говорит Эрм.

В центре Юлемисте откроются и другие принадлежащие Apollo Group предприятия: развлекательный центр O’Learyse, бар кофе и мороженого IceCafé, бар сока и кофе Blender и книжный магазин Apollo.

Кинотеатры Apollo Kino находятся по всей Эстонии: в Таллинне, Пярну, Тарту, Нарве и на Сааремаа, вмещая в 37 залах 5600 любителей кино. В марте этого года Apollo Kino расширилось на страны Балтии, открыв первый кинотеатр в Латвии, в центре Akropol. Теперь уже ставшая международной сеть кинотеатров скоро откроет второй зарубежный кинотеатр в Литве.

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