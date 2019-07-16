16.07.2019, 19:01

ФОТ0: Житель Вильянди смастерил из контейнера жилье и сдает его за 350 евро


rus.delfi.ee
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Konteinermaja Viljandis Foto: Urmet Peterson

Живущий в Вильянди Урмет Петерсон опубликовал в одной из социальных сетей объявление об аренде жилья, где предложил желающим снять жилье пожить в контейнере, который он переделал в трехкомнатную квартиру. Ему это обошлось в 25 000 евро.

Жилая площадь составляет 55 квадратных метров. По утверждению хозяина, новое жилище утеплено лучше, чем обычный дом.

За свое жилье житель Вильянди хочет 350 евро в месяц, куда нужно прибавить коммунальные расходы.

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