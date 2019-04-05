Форум об инновациях и бизнесе MELT будет искать ответ на вопрос кто, как и когда спасет мир

Тематический блок под названием ”Как сохранить свой идентитет в вихре изменяющегося мира?” коснется темы личных данных и защиты своего продукта от подделок. В этом блоке выступят: Алексей Третьяков, руководитель по развитию производства уникальных алюминиевых нанокристаллов NAFEN, и Александр Волохонский, создатель инновационного решения для защиты от подделок под названием Check Opt. Руководитель по развитию стремительно растущего эстонского стартапа Veriff Тайво Пунгас порассуждает о том, как восстановить доверие в дигитальном мире. Панельную дискуссию проведет преподаватель, предприниматель и ученый-экономист Марко Рилло.

В части под названием ”Спасут ли мир технологии будущего?” на сцену MELT выйдут: Ивар Круузенберг, руководящий производством электрогенераторов на основе водородного элемента Power Up Fuel Cells; Анника Ляш, руководитель по коммуникации и маркетингу компании WePower, которая развивает блокчейн-платформу для торговли зеленой энергией. Дискуссию будет подогревать модератор — глава CleanTech ForEst Эрки Ани.

Блок конференции ”Осознанное производство — это вызов для предпринимателя?” сконцентрируется на важности инноваций и технологий, которые берегут природу. О т.н. ”медленной моде” (slow fashion) в противовес ”быстрой моде” и потреблению, а также о том, что может обеспечить медленной моде победу, расскажет Катрин Кулдма, глава Amanjeda Group. О том, как они отказались от использования пластика, поведают со-основатель бренда тяжелых одеял Uneruno Кейт Хинтс и глава фирмы Mulieres — производителя экологических моющих средств — Карел Рюйтли. Модератором этой части выступил Ану Лыхмус, руководитель Таллиннского инкубатора творческой экономики.

В рамках дискуссии ”Как вовлечь работников в процесс изменений?” представители трех предприятий расскажут о своем опыте привлечения работников в инновационные проекты: Мари-Лийз Вихул (Telia), Индрек Хяэль (Workland), Рагне Маазель (LHV).

О насущном будут говорить участники дискуссии ”Каким будет стол будущего?”. Проблема перенаселения и нехватки ресурсов уже сейчас остро стоит во многих регионах планеты. То, как накормить 10 миллиардов землян, обсудят Лийна Йоллер-Вахтер, производитель снеков из микроводорослей Algacap и Power-Algae, глава развивающей богатые протеинами бобы и овес компании Gold and Green Foods Ltd Маия Итконен, а также Эне Вийард, руководитель отдела изучения продуктов питания Эстонского Центра развития пищевых и ферментационных технологий. Дискуссию проведет Эрленд Сильд, руководитель Эстонского союза производителей продуктов из насекомых.

Тематический блок ”Нуждается ли изменяющаяся среда в новых бизнес-моделях?” рассмотрит вопросы изменений в самом процессе ведении бизнеса. Ответ на вопрос будут искать эксперт по многооборотной экономике профессор Керли Кант-Хвасс, основательница кампании по сдаче в аренду рождественских елей в горшках West Christmas Tree Кятлин Рохилайд-Альясте и директор отделения бизнеса финского Университета Аальто Минна Викхольм. Модератор дискуссии — Кадри Уганд.

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