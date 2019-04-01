Forum Cinemas и Reval Sport договорились о создании новой концепции кино

”Подобный симбиоз спортклуба и кинотеатра — абсолютно логичный следующий шаг, ведь телевизоры сегодня являются неотъемлемой частью спортивного зала, а беговые дорожки оснащены экранами. Посетители кинотеатров, в свою очередь, все чаще отказываются от традиционных снеков, предпочитая более полезные альтернативы, — прокомментировала директор по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер. — Создаваемый фитнес-кинотеатр просто выведет тенденцию на следующий уровень — появятся экраны во всю стену, профессиональная звуковая система, 3D-кино и прочее”.

Цель фитнес-кинотеатра заключается именно в объединении здорового образа жизни с развлечениями. В то же время концепция будет способствовать экономии времени. ”За одну полноценную тренировку вполне можно успеть посмотреть недлинный игровой или документальный фильм. Кроме того, появится дополнительная мотивация тренироваться, ведь продолжительность тренировки будет четко определена”, — отметила директор по маркетингу и продажам Reval Sport Хелен Партасюк-Соотла.

Партасюк-Соотла добавила, что фильмы подлиннее будут делиться на части, что позволит посмотреть фильм в течение недели за несколько тренировок. ”Это дополнительно стимулирует не пропускать тренировки”, — прокомментировала представитель спортклуба.