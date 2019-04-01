01.04.2019, 12:30

Forum Cinemas и Reval Sport договорились о создании новой концепции кино


rus.delfi.ee
EST
Forum Cinemas и Reval Sport договорились о создании новой концепции кино
forum cinemas

Сеть кинотеатров Forum Cinemas и спортклуб Reval Sport заключили договор о сотрудничестве, который в рамках единой детальной планировки зданий главпочтамта и Coca-Cola Plaza предполагает создание кинотеатра с новой концепцией, который объединит в себе кинематографические развлечения и тренировки в спортклубе.

”Подобный симбиоз спортклуба и кинотеатра — абсолютно логичный следующий шаг, ведь телевизоры сегодня являются неотъемлемой частью спортивного зала, а беговые дорожки оснащены экранами. Посетители кинотеатров, в свою очередь, все чаще отказываются от традиционных снеков, предпочитая более полезные альтернативы, — прокомментировала директор по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер. — Создаваемый фитнес-кинотеатр просто выведет тенденцию на следующий уровень — появятся экраны во всю стену, профессиональная звуковая система, 3D-кино и прочее”.

Цель фитнес-кинотеатра заключается именно в объединении здорового образа жизни с развлечениями. В то же время концепция будет способствовать экономии времени. ”За одну полноценную тренировку вполне можно успеть посмотреть недлинный игровой или документальный фильм. Кроме того, появится дополнительная мотивация тренироваться, ведь продолжительность тренировки будет четко определена”, — отметила директор по маркетингу и продажам Reval Sport Хелен Партасюк-Соотла.

Партасюк-Соотла добавила, что фильмы подлиннее будут делиться на части, что позволит посмотреть фильм в течение недели за несколько тренировок. ”Это дополнительно стимулирует не пропускать тренировки”, — прокомментировала представитель спортклуба.

Директор по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер отметила, что на данном этапе партнеры занимаются составлением точных планов, но, согласно первоначальной задумке, будет открыто несколько кинозалов, оснащенных оборудованием для разных типов тренировок. ”Зал спиннинга, зал для силовых тренировок, зал для групповых занятий йогой — ведь йога идеально подходит для просмотра кино. Рассматривается также возможность установки киноэкрана в бассейне — согласитесь, разглядывать кафельную плитку не очень весело, а вот с кино водные тренировки пролетали бы незаметно. Разумеется, в кинобассейне были бы также доступны 3D-очки для плавания”, — рассказала Кярнер.

Forum Cinemas OÜ принадлежит финскому кинооператору Finnkino Grupp, который в свою очередь входит в состав Odeon Group, владельцем которой является американская сеть кинотеатров AMC. AMC — это крупнейшая сеть кинотеатров США, акции которой котируются на Нью-Йоркской бирже. В Эстонии Forum Cinemas OÜ управляет мультиплексом Coca-Cola Plaza (Таллинн), кинотеатром Экран (Тарту) и кинотеатром Centrum (Вильянди).

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