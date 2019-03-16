Ford сократит 5000 рабочих мест в Германии

Американский автоконцерн Ford намерен сократить пять тысяч рабочих мест в Германии. Подобный шаг является частью объявленной в январе европейской программы концерна по реструктуризации, заявил представитель Ford в пятницу, 15 марта. В письме руководства концерна сотрудникам отмечается, что эта мера позволит сберечь не менее 500 млн долларов (в пересчете — 441 млн евро).

В Германии число занятых на предприятиях Ford составляет 24 тысячи человек, большинство из них работают в Кельне. По информации газеты Kölner Stadt-Anzeiger, концерн намерен предоставить компенсации при увольнениях сотрудникам до 49 лет и предложить досрочно выйти на пенсию работникам старше 50 лет.

Планы Ford по Великобритании и России



В феврале члены правления концерна Ford уведомили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о переносе своего производства из Соединенного Королевства. Концерну принадлежат два британских моторостроительных завода. Месяцем ранее стало известно, что в случае неурегулированного "Брекзита" (выхода Великобритании из ЕС) Ford может потерять до 1 млрд долларов.